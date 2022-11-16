الخارجية الأردنية: لا توجد شبهة جنائية خلف وفاة الفنان أشرف طلفاح بمصر

أكدت وزارة الخارجية الأردنية، أنه لا توجد شبهة جنائية خلف وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح في مصر، موضحة أنها تابعت عبر السفارة الأردنية في القاهرة مع الجهات المصرية المختصة، التحقيقات التي تجريها حول وفاة طلفاح.

عدم وجود شبهة جنائية

وأشارت إلى أن المعلومات الأولية التي تلقتها السفارة من الجهات الأمنية المصرية تشير إلى عدم وجود أي شبهة جنائية وراء الوفاة.

مراجعة الكاميرات

وأبلغت الجهات المصرية المعنية السفارة أنه بعد مراجعة كاميرات المراقبة المحيطة في مكان إقامة الراحل لم يتبين دخول أحد إلى شقته.

التقرير الطبي

فيما أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي، أن التقرير الطبي من المستشفى الذي نقل إليه المرحوم قبل وفاته أشار إلى أن الوفاة كانت نتيجة نزيف في المخ وارتشاح رئوي واضطراب درجة الوعي وهبوط حاد بالدورة الدموية.

تعاون بين السلطات المصرية والأردنية

وأشار إلى أن السلطات المصرية تبدي تعاونا كاملاً وشفافا حول مجريات التحقيق، وأطلعت شقيق الفنان الراحل على التقييم الطبي والتحقيقات الأولية التي أجرتها.