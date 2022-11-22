«أمنية واحدة لعينة» يحصل على تنويه خاص بمسابقة الأفلام القصيرة

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ43، الذي انطلق قبل قليل، بدار الأوبرا المصرية، عن حصول فيلم «أمنية واحدة لعينة»، المشارك ضمن مسابقة الأفلام القصيرة، على تنويه خاص.

فيلم «أمنية واحدة لعينة»، عرض لأول مرة عالميًا، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة ، وهو من إخرج بيوتر جاسينسكي، وإنتاج التشيك، ومدته 14 دقيقة.

تفاصيل قصة الفيلم

قصة الفيلم المشارك فى مهرجان القاهرة، تدور حول بيتر شاب من ذوي الإعاقة، يعيش مع والده، الذي يبالغ في حمايته، يحاول بيتر إثبات رجولته عبر مقابلة فتاة تعرف عليها من خلال الإنترنت.

ولجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، يترأسها المخرج الإيطالي مايكل أنجلو فرامارتينو، ويشارك في عضويتها السيناريست المصري أحمد عامر، والممثلة التونسية الفرنسية ريم تركي.

وتمنح لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة الجوائز التالية: جائزة يوسف شاهين لأفضل في قصير، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة.