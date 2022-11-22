حسين فهمي عن مهرجان القاهرة السينمائي: أيام جميلة وفترة عظيمة

وصف الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أيام المهرجان، بأنها «أيام جميلة وفترة عظيمة»، مرحبًا بالحضور في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وأوضح حسين فهمي، خلال كلمته في حفل ختام المهرجان، أنه شاهد في أيام المهرجان «حب كبير حقيقي من صناع السينما والعاملين والجمهور اللي حضر فعاليات ونقاشات وعروض مختلفة».

المهرجان شهد مشاركة عالية للجمهور

وأشار إلى أن المهرجان شهد مشاركة عالية للجمهور، الذي أقبل على مشاهدة أفلام وعروض المهرجان.

وأثنى حسين فهمي، على المجهود الكبير لوزارة الثقافة، مشيدًا بالمساعدة التي قدمتها الوزارة لإقامة المهرجان بشكل قوي، لافتًا إلى أنه تناقش مع وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، على شكل إقامة المهرجان في الأعوام القادمة، لافتًا إلى أنه يهدف لأن يكون المهرجان من أول 3 مهرجانات سينمائية في العالم.