نرمين الفقي من مهرجان القاهرة السينمائي: «الفن موهبة ليس له دين ولا وطن»

قالت الفنانة نرمين الفقي، إن السينما المصرية تشهد تطورا ملحوظا، وكل الجنسيات العربية تنصهر في القاهرة ضاربة المثل بممثلي الزمن الماضي، وأغلبهم ليسوا من أصول مصرية.

وأشارت الفقي خلال لقائها مع مراسلة «DMC» إلى أنها شاهدت 3 أفلام في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهي «عزيز هالة»، «جزيرة غفران»، و«19 ب».

الفن موهبة من الله سبحانه وتعالى

وأضافت: «الفن ملوش لا دين ولا وطن، لكنه موهبة من الله سبحانه وتعالى».

ووجهت نرمين الفقي رسالة للفنانة لبلبة، قائلة: «بحبك وهتفضلي دايما صغيرة وشقية وجميلة في عنينا»، مضيفة «لبلبة قلبها حلو وده بيطلع على الشاشة وبقول لكاملة أبوذكري الف مبروك».