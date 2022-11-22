إقبال كبير لمحبي آل البيت في الليلة الختامية لمولد سيدنا الحسين (صور)

شهد مسجد الإمام الحسين، حالة من التكدس والازدحام، في الليلة الختامية لمولده الشريف، إذ توافد المريدين والمحبين من كل حدب وصوب، للمشاركة في الفعاليات، التي انطلقت منذ أسبوعين، بمشاركة الآف المريدين والمحبين، الذين جاءوا من كل محافظات مصر، للمشاركة في الفعاليات والاحتفالات.

احتفالات مولد الإمام الحسين

وتشارك 50 طريقة صوفية، في احتفالات وفعاليات مولد الإمام الحسين، ويبلغ عدد المريد مئات الآلآف، وانطلقت احتفالات وفعاليات المولد منذ الصباح الباكر، بحضور عدد من الشيوخ والعلماء والمريدين، وفي ساحات متعددة للطرق الصوفية.

ويأتي احتفال آلاف المريدين والمحبين، بذكرى قدوم رأس الإمام الحسين، رضى الله عنه وأرضاه، إلى مصر، وذلك وسط تعزيزات وتشديدات أمنية، إذ جرى تأمين مداخل ومخارج الإمام الحسين، بوضع بوابات لكشف المتفجرات والمفرقعات.

وبدأت الطرق الصوفية، احتفالاتها منذ أسبوع مضى، وذلك بعد عودة الاحتفالات منذ إغلاق كورونا، حيث فتحت الساحات والطرق الصوفية أبوابها أمام المشاركين فى الاحتفاء بسبط رسول الله، صلى الله عليه وسلم.

وجهزت الطرق الصوفية 300 ساحة وخدمة لاستقبال المريدين والمحبين الذين يأتون من كل مكان للمشاركة فى الفعاليات الدينية والصوفية التي تنظم بالتزامن مع مولد الإمام الحسين، رضى الله عنه وأرضاه.

ونظمت الصوفية خلال اليومين الماضيين فعاليات وطنية تهدف لدعم الدولة، وحث المواطنين على الوقوف خلف القيادة السياسية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى على المضي قدماً فى طريق الإصلاح والبناء، خاصة فى هذه الظروف التي يمر بها الوطن.

رسائل حب ودعم ومساندة للرئيس

وبعث شيوخ الطرق الصوفية من مولد الإمام الحسين، رسائل حب ودعم ومساندة للرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث أكد الدكتور محمد أبوهاشم، شيخ الطريقة الهاشمية عضو المجلس الأعلى للصوفية، على أن مصر محفوظة بآل بيت رسول الله، والنبى، صلى الله عليه وسلم، قال «أحب الله من أحب حسينا»، والرئيس السيسى يحب الإمام الحسين، لذلك كان له الدور الأكبر فى تطوير مسجده، الذى يزوره الملايين من حول العالم، ولذلك نقول له: «سر على بركة الله، وأنهض بالبلاد، ونحن من خلفك، والمولى يحفظك، ويحميك من شر كل ذي شر».

وقال الشيخ محمد عبدالخالق الشبراوي، شيخ الطريقة الشبراوية الخلوتية، إن الاحتفال بمولد الإمام الحسين هذا العام اختلف عن الأعوام السابقة، إذ أن جائحة كورونا تسببت في وقف الاحتفالات، لكن الأن الأمر اختلف تماما، ورحلت كورونا لغير رجعة، ولذلك فإن الصوفية تحتفل هذه العام بمولد سبط النبي، أو ذكرى استقرار رأس الإمام الحسين في مصر، وسط حالة من الفرحة والبهجة.