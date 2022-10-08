زحام شديد أمام ضريح الحسين بعد احتفال الطرق الصوفية بذكرى المولد النبوي

يشهد مسجد الإمام الحسين إقبال المئات من أتباع الطرق الصوفية وذلك احتفالًا بذكرى المولد النبوي الشريف.

ووقف المئات أمام ضريح الحسين بعد انتهاء الاحتفال يريدون الدخول إلى المقام بعد فتح الأبواب.

كلمة علي جمعة

وبدأت الاحتفالية بكلمة للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء ثم كلمة من الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

حلقات الذكر

ويقيم الصوفية حلقات للذكر داخل المسجد مرددين، صلى الله علي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث تم إغلاق ساحة مسجد الحسين ومنع الدخول إليها.