نشأت الديهي: الدولة تقف بالمرصاد لمن يتلاعب بالأسعار

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن المشروعات التي تنفذها الدولة تتمحور حول البنية التحتية، نظرًا لعدم إقبال القطاع الخاص على هذه النوعية من المشروعات، مشيرًا إلى أن الباب مفتوح الآن أمام القطاع الخاص للمشاركة في كل المشاريع سواء في مجال الهيدرجين الأخضر، أو إنشاء محطات لطاقة الرياح وخلافه.

وتابع «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن سعر الأسمنت في مرحلة معينة تضاعف بسبب الاحتكار، فلم تصمت الدولة على هذا الأمر، وخلال عامين فقط، قام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بإنشاء قلعة لصناعة الأسمنت في بني سويف، تنتج ثلث إنتاج مصر من الإسمنت، معقبًا: «محدش يقدر يلوي ذراع الدولة».

وأضاف أن الدولة تعمل على منع التلاعب بالأسعار، وفي حال وجود احتكار أو تلاعب في الأسعار، تتدخل الدولة لمنع هذا الأمر، متابعًا: «الدولة تقف بالمرصاد لمن يتلاعب بالأسعار في كل المجالات».

ولفت الإعلامي نشأت الديهي، إلى أن الدولة تعمل على تغيير الصورة النمطية لمصر المتمثلة في السد العالي، والأهرامات وبرج القاهرة، مشيرًا إلى أن المشروعات الأخيرة غيرت صورة مصر بشكل كامل.