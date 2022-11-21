نشأت الديهي: جماعة الإخوان العدو الأساسي للدولة الوطنية المصرية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنّ مصر رسمت خريطة للعلاقات الدولية والخارجية بشكل كامل، من خلال تحديد مصلحة الدولة المصرية، معقبًا: «لا توجد محرمات في السياسية، ما لم تكن مرتبطة بثوابت المجتمع أو بالأمن القومي».

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»» أنّ إعادة هندسة العلاقة الخارجية للدولة المصرية تسير بشكل مخطط، فمدرسة الخارجية المصرية رصينة وراسخة، كما أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، يفهم جيدًا ما يحدث في الإقليم من نزاعات وأزمات وهذا الأمر ظهر في الكثير من الملفات.

العلاقات المصرية الإسرائيلية مرتبطة بشكل تام بالقضية الفلسطينية

وأوضح «الديهي»، أن العلاقات المصرية الإسرائيلية مرتبطة بشكل تام بالقضية الفلسطينية، وعدم القبول بالمستوطنات، مؤكدا: «الثوابت المصرية في القضية الفلسطينية لم تتغير، ولدنا على هذه الثوابت بشرف وكرامة»، موضحًا أنّ جماعة الإخوان الإرهابية هي العدو الأساسي للدولة الوطنية المصرية.

الجماعات الإرهابية ولدت من رحم الإخوان

وأوضح الإعلامي نشأت الديهي، أنّ الجماعات الإرهابية مثل داعش والقاعدة ولدت جميعًا من رحم الإخوان، كما أن لديه موقف واضح من أي دولة تدعم جماعة الإخوان الإرهابية، ولكن ما يجمع الدول أكبر وأكثر مما يفرقها، مشيرًا إلى أن هناك مصافحة جرت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي ، وهناك رغبة في تطبيع العلاقات بين البلدين.