نشأت الديهي: مصر تستهدف زراعة 100 مليون شجرة لمضاعفة المساحة الخضراء

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك مبادرة رئاسية لزراعة 100 مليون شجرة خلال 7 سنوات، خاصة الأشجار المثمرة مثل الزيتون والليمون، أو بعض الأشجار الخشبية، وهذا يحقق الكثير من العوائد الاقتصادية.

مضاعفة نصيب الفرد في المساحات الخضراء

تابع «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء السبت، أن زراعة الـ100 مليون شجرة، وفقًا للمبادرة الرئاسية، من شأنه أن يضاعف النصيب الحالي من المساحات الخضراء في مصر، الذي يقدر بـ1.2 متر للفرد الواحد، وهذه المساحة قليلة للغاية.

وأضاف أن زراعة الاشجار، من شأنه أن يحجز الأدخنة والغبار، بما ينعكس ايجابيًا على الصحة العامة، ويقلل 20% من الانبعاثات الكربونية في مصر، لافتَا إلى أن الدولة تستهدف زراعة 10 مليون شجرة هذا العام ، و15 مليون شجرة لمدة 6 سنوات.

3 تريليونات شجرة حول العالم

وتابع أن هناك العديد من الجهات المشاركة في هذه المبادرة مثل وزارة التنمية لمحلية، ووزارة البيئة، وهيئة المجتمعات العمرانية، مضيفًا أن عدد الأشجار في العالم أجمع، يقدر بـ3 ترليونات شجرة، وفقًا لإحدى الدراسات العالمية، وهذا يعني أن نصيب المواطن العالمي يقدر بـ375 شجرة، إذا ما أخذنا في الاعتبار أن عدد سكان الأرض 8 مليارات نسمة.