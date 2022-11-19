نشأت الديهي: ما يحدث في شرم الشيخ محاولة جادة لإنقاذ كوكب الأرض

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدول الفقيرة والناشئة التي لم ترتكب أي ذنب في التغيرات المناخية الحالية، وتعاني من أزمات عديدة، ترى أن الدول الغنية استفادت كثيرًا من الثروة الصناعية، وهي من تسببت في الاحتباس الحراري من خلال استخدام الوقود الأحفوري طيلة السنوات الماضية.

الجانب الأصعب في قمة المناخ

وتابع «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء السبت، أن قمة المناخ COP27 تبحث عن اتفاق ملزم لمواجهة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن الجانب الأصعب في قمة المناح هو الجانب التفاوضي الذي يحدث الآن، ولذلك مُد عمل قمة المناخ لمدة يوم، لإعطاء فرصة لحسم القضايا غير المحسومة.

وأضاف أن مصر قدمت حلاً وسطًا لإنشاء صندوق جديد لمجابهة الأضرار المناخية في الدول النامية، كما دعت مصر لتشكيل لجنة لتحديد آلية عمل الصندوق، وتحديد مصادر تمويله.

التغيرات المناخية أصبحت مخيفة

ولفت إلى أن التغيرات المناخية أصبحت مخيفة وأدت لارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض ، وهذا من شأنه أن يذيب جبال الجليد، ما يزيد منسوب المياه، وبالتالي غرق بعض الأراضي وزيادة التصحر.

وأشار إلى أن الهدف من COP27 الوصول إلى اتفاق لوقف الكارثة المناخية التي تحدث الآن ، متابعًا: «ما يحدث في شرم الشيخ محاولة جادة لإنقاذ الكوكب، العالم كله يقف على أطراف أصابعه منتظرًا الحل من شرم الشيخ».