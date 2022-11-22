محمد الباز لقناة الحياة: كتاب «عميد دولة المداحين» يوثق حالة صوفية نادرة

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، إن كتابه «ياسين التهامي.. أسرار عميد دولة المداحين» يسجل مسيرة الشيخ ياسين التهامي خلال خمسين عاما، كما يوثق حالة روحية نادرة.

حالة صوفية نادرة

وأوضح «الباز» في لقاء له على شاشة برنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الشيخ ياسين التهامي يتميز بالحالة الصوفية الخالصة النادرة التي جعلت ملايين من المتابعين ينتمون إليه من مختلف بلاد العالم.

جاء ذلك بحضور الشيخ ياسين التهامي وعدد من المثقفين والإعلاميين على مسرح وزارة الشباب والرياضة، في حفل توقيع ومناقشة كتاب «ياسين التهامي.. أسرار عميد دولة المداحين» للكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز.