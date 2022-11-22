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نائب لقناة الحياة: نهدف لزيادة إيرادات «الثروة المعدنية» لـ12 مليار جنيه

كتب:

أحمد حامد دياب
10:23 م | الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
الحياة

الحياة

أكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن لجنة الصناعة بالمجلس وافقت من حيث المبدأ على مشروع قانون تطوير هيئة الثروة المعدنية، وذلك بحضور متخصصين في مجال التعدين واتحاد الصناعات وممثلين عن الحكومة.

زيادة إيرادات الهيئة

وأوضح «إسماعيل»، خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن مندوب وزارة البترول أشاد بمشروع القانون، لافتًا إلى أنه يهدف لتحويل الهيئة إلى خدمية اقتصادية تقوم بدورها وترفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 1% لـ6%، وزيادة إيرادات الهيئة من 1.5 مليار جنيه لـ12 مليار جنيه.

 

 

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بقلم أحمد حامد دياب