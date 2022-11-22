تفاصيل إصابة 6 أشخاص بحريق مخبز بسوهاج: «انفجرت أسطوانة غاز»

انتقلت الجهات المختصة بمحافظة سوهاج، إلى موقع حريق نشب بمخبز سياحي بقرية الكشح بمركز دار السلام لرفع الأدلة وتحديد أسباب الحريق الذي نشب داخل المخبز، وإصابة 6 عمال عقب تسريب غاز من أسطوانة بوتاجاز أدى لاشتعالها، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، لإسعافهم حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق عقب الدفع بثلاث سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

كان اللواء محمد شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج باندلاع حريق داخل مخبز سياحي بقرية الكشح عقب تسريب أسطوانة بوتاجاز وفقا لرواية شهود العيان بمحضر الشرطة.

الانتقال لموقع الحادث

عقب تلقى البلاغ انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج لموقع الحادث وتبين إصابة كلا من صاحب المخبز، وحمام عبدالحي 27 عامًا، عامل بالمخبز، ومحمد عبدالعزيز، 24 عامًا، عامل بالخبز، وعبدالرحمن صالح 17 عامًا، عامل بالمخبز، وعلاء أبو الوفا، 43 عامًا، عامل بالمخبز، ومحمود ربيع 26 عامًا، عامل بالمخبز تم نقلهم جميعا لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافهم حيث يعانوا بحروق من الدرجات الثلاث.