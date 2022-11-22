وزير السياحة لـ«أحمد موسى»: 272 مليون سائح يرغبون في زيارة مصر

قال وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، إن الوزارة قدمت دراسة تسويقية منذ 2020 ارتكزت إلى سؤال جمهور قطاع السياحة حول العالم، وأوضحت أن هناك 272 مليون سائح يرغبون في زيارة مصر، لافتا إلى أن المستهدف هو زيادة أعداد السائحين في مصر بنسبة 30% سنويا.

العرض السياحي

وأوضح «عيسى»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن المقصد السياحي المصري عليه طلب كبير على مستوى العالم، لافتا إلى أن الدراسة التسويقية بينت أن المشكلة تكمن في جانب العرض السياحي، وبناء عليه يتم العمل على وضع خطط تنفيذية للتعامل مع محددات ضعف هذا الجانب.

ترخيص 1200 فندق

وأشار وزير السياحة والآثار إلى أنه تعاون مع وزارة الطيران لوضع خطط تدعم السياحة، وأسفرت المناقشات عن ضرورة تطوير التجربة السياحية في المطارات والشوارع والأماكن السياحية وتحسين المناخ السياحي بشكل كامل.

وأكد أن وزارة السياحة رخّصت حتى الآن 1200 فندق، بإجمالي 210 آلاف غرفة على مستوى الجمهورية، وهناك تعاون مع القطاع الخاص لرفع الطاقة الفندقية.