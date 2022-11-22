الرئيس التونسي يؤكد ضرورة فرض احترام القانون على الجميع

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال لقائه مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين، ضرورة فرض احترام القانون على الجميع على قدم المساواة.

الوضع الأمني في البلاد

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، مساء اليوم الثلاثاء، أن اللقاء تطرق إلى الوضع الأمني العام في البلاد والجهود المبذولة لتأمين المواطنات والمواطنين.

متابعة حادث غرق مركب هجرة غير نظامية

من جهة أخرى، أشار الرئيس قيس سعيد إلى متابعته اليومية لحادث غرق مركب الهجرة غير النظامية بجرجيس، موجها بمواصلة إيلاء الاهتمام اللازم لكل التفاصيل المتعلقة بهذا الملف للوصول إلى الحقيقة كاملة.