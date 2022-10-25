وفاة مفتي الجمهورية التونسية عن عمر 81 عامًا

أعلنت وكالة الأنباء التونسية، صباح اليوم الثلاثاء، وفاة مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ، عن عمر ناهز 81 عامًا، بالمستشفى العسكري بالعاصمة.

وتولى عثمان بطيخ منصب مفتي الجمهورية منذ 12 يناير 2016، وسبق له تولي مسؤولية الإفتاء من نوفمبر 2008 حتى يوليو 2013.

ومفتى الجمهورية التونسي من مواليد 17 أبريل 1941 بالعاصمة تونس، ودرس في المدرسة العليا للقانون بتونس، وقبل ذلك زاول تعليمه الثانوي بمعهد الزيتونة.

مفتي تونس عمل قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس

عمل سابقا قاضيا بالمحكمة الابتدائية في تونس، ثم أستاذ تعليم عالي بجامعة الزيتونة من عام 1981 إلى 2001، كما شغل منصب ملحق مكلف بدائرة الشؤون الدينية برئاسة الجمهورية.

وحصل على الإجازة في الحقوق عام 1967، والإجازة من الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين، ودكتوراه مرحلة ثالثة في علوم الشريعة ودكتوراه دولة من الجامعة الزيتونية.