الرئيس التونسي يشدد على ضرورة الإسراع في تفعيل مؤسسة «فداء» لرعاية أسر الشهداء

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، ضرورة الإسراع في تفعيل عمل مؤسسة «فداء» حتى تحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وجاء ذلك خلال لقاء الرئيس مع رئيس المؤسسة محمد الطيب الغزي.

رعاية أسر شهداء تونس

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس قيس سعيد أشار إلى أن المرسوم الذي تضمن إنشاء هذه المؤسسة له أثر رجعي سواء بالنسبة لشهداء القوات المسلحة العسكرية والأمنية أو بالنسبة لعائلات شهداء الثورة وجرحاها.

إنشاء مؤسسة فداء

وصدر مرسوم عام 2021 يتعلق بإنشاء مؤسسة «فداء» بهدف رعاية ضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وقوات الأمن الداخلي وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.

وشدد الرئيس التونسي على أنه لا مجال للتخلي عن الدور الاجتماعي للدولة، وجاء ذلك خلال لقاء الرئيس قيس سعيد مع وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، الذي تناول خلاله سير عمل الوزارة وعدد من الملفات الاجتماعية.

حق الحياة الكريمة

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، أن الرئيس أكد أيضا أن الحق في الحياة الكريمة وفي التعليم وفي الصحة وغيرها من الحقوق لا تخضع لمعايير الربح والخسارة، ولا يمكن أن توضع في بورصة القيم المنقولة تتقاذفها مقاييس العرض والطلب.

لا تفريط في المؤسسات

وأضاف البيان: «أما بخصوص المنشآت والمؤسسات العامة أشار رئيس الجمهورية إلى أن الحلّ ليس في التفريط فيها بل في إصلاحها ومحاسبة كل من يعمل على تفليسها».