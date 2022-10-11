الرئيس التونسي: بلادنا متمسكة بثوابت سياستها الخارجية.. ونرفض التدخل في شؤونها

شدد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس الاثنين،على تمسك بلاده بثوابت سياستها الخارجية، ولا سيما رفض التدخل في شؤونها الداخلية والنأي عن الدخول في أي تحالف، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

سعيد يبحث مع وزير الخارجية التونسي جملة من القضايا

وبحث سعيد، خلال لقائه مع وزير خارجية بلاده، عثمان الجرندي، بـ«قصر قرطاج»، قضايا عالمية وإقليمية. وكان الرئيس التونسي، استقبل وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، وتناول اللقاء بين المسؤولين، الوضع التونسي العام، وتوظيف بعض المجالس البلدية في البلاد لرفض التعريف بإمضاء التزكيات.

سعيد: الكثيرون يسعون بطرق ملتوية إلى توزيع الأموال مقابل كل إمضاء

وأوضح الرئيس التونسي، أن الكثيرين يسعون بطرق ملتوية إلى توزيع الأموال مقابل كل إمضاء وأشار سعيد، إلى ما نص عليه المرسوم المتعلق بالقانون الانتخابي من ملاحقة هؤلاء جزائيا والحرمان من الحق في الانتخابات والترشح.

ومساء أمس الاثنين، قال سعيد، خلال لقائه وزير الزراعة التونسي، إن بعض الموظفين يستغلون سلطاتهم لخدمة المصالح الحزبية، مشيرا إلى توثيق الأمر بالصور، وفقا لما ذكرته إذاعة «شمس إف امي» التونسية.

«الدستوري الحر» يحذر زعيم «النهضة» الإخوانية من التحدث باسم نواب الحزب

وشدد الرئيس التونسي، على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضده موظفين في الوزارة، أحدهما مسؤول عن السدود والآخر عن تربية الماشية، على محاسبتهما.

من جانبه، حذر «الحزب الدستوري الحر»، زعيم «حركة النهضة» الإخوانية، راشد الغنوشي من التحدث باسم نواب الحزب، فيما بحث وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، مع السفير السعودي لدى بلاده الدكتور عبد العزيز بن علي الصقرـ العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسميىة «واس».