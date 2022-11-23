«القاهرة الإخبارية»: ألمانيا تتخوف من قرار تحديد أسعار الغاز والنفط الروسي

علّق محمد رجائي بركات خبير العلاقات الدولية ببروكسل على قرار الاتحاد الأوروبي بشأن تحديد أسعار النفط والغاز الروسي، مشيرا إلى أن هذا القرار لن يكون له تأثير على تحديد أسعار الغاز بالفعل.

روسيا ستقوم ببيع النفط والغاز لأطراف أخرى

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أبوعمر في فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن كثير من الدول مازالت تعارض هذا القرار خشية أن تقوم روسيا ببيع الغاز والنفط لدول أخرى.

وأشار إلى أن هناك تخوف لدى ألمانيا من هذا القرار وأنها تريد وقف اعتمادها على الغاز الروسي خلال العام القادم، متسائلًا عن امكانية تخلي ألمانيا عن الغاز الروسي.

دول السبع الصناعية هي التي ستتولى وضع سقف لأسعار النفط

وتساءل عن رد فعل موسكو حال تحديد سعر للنفط الروسي عند 60 يورو للبرميل متوقعًا توقفها عن بيع مصادر الطاقة لدول الاتحاد الأوروبي التي تتبنى هذا القرار لافتًا إلى أن الدول السبع الصناعية هي التي ستتولى وضع سقف لأسعار النفط.

وأشار إلى تردد بعض الدول وعدم التوصل لاتفاق كلي بهذا الشأن، متوقعًا أن يؤثر هذا القرار على العالم أجمع حال إقراره مشيرًا إلى أن روسيا ستقوم ببيع الغاز والنفط إلى دول أخرى كما حدث في السابق، وستحاول شركات النفط العالمية الاستفادة من هذا الموقف حيث حققت مئات المليارات من الأرباح ورفضت مشاركة الحكومات في دفع تعويضات للمواطنين المتضررين من رفع أسعار النفط.