افتتاح مقر جديد و5 وحدات حزبية لـ «حماة وطن» بأمانة القناطر

افتتحت أمانة حزب حماة الوطن بالقليوبية، مقرا جديدا لأمانة مركز القناطر الخيرية، و5 مقرات للوحدات الحزبية بقرى المركز: «البرادعة 1 والبرادعة 2 وعرب شركس وبهادة وقرية أبوالحسن»، ضمن خطة التوسع بالحزب.

رؤية الحزب تركز على حصر مشاكل المواطنين

وأكد الدكتور أحمد يوسف رزق أمين المحافظة، أن رؤية الحزب تركز حاليا على حصر مشاكل المواطنين وكيفية التعامل معها، والعمل على حلها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية، مشيرا إلى الإنجازات التي حققتها الدولة لصالح المواطن ومن أهمها مشروع حياة كريمة، الذي أسهم في القضاء على كثير من مشاكل المواطنين.

تكثيف الجهود واستمرارالعمل الجاد لصالح المواطن

وطالب «يوسف»، أعضاء حزب حماة الوطن، بضرورة تكثيف الجهود واستمرار العمل الجاد لصالح المواطن، لافتا إلى أن الحزب أثبت قدرته على حل المشاكل بالتعاون مع كل الأجهزة الحكومية وخدمة المواطن البسيط في جميع أنحاء المحافظة خاصة في القرى والنجوع.

وتحدث اللواء عبدالعليم بركة أمين تنظيم المحافظة، عن أهمية الوحدات الحزبية كقواعد للحزب، وكحلقة الوصل بين المواطنين في القرى وبين قيادات الحزب.

وأشار إلى أهمية المجالس المحلية لإدارة المرافق العامة وحل مشاكل المواطنين وضرورة الاستعداد للترشح في المجالس المحلية واختيار العناصر الملائمة لهذا العمل عقب إقرار القانون الخاص بها.

وأشار وائل منير أمين العضوية بالمحافظة، إلى أهمية اختيار العناصر الجيدة للانضمام للحزب فالكيف مقدم عن الكم ليسهل اختيار القيادات الحزبية من بينهم للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشيرا إلى ضرورة التعامل مع المشاكل بتحديد الأولويات والعمل الجاد للمساهمة في حلها.