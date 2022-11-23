العثور على جثتين بحادث ترعة مشروع ناصر.. والبحث جار عن الغريق الثالث

عثرت قوات الإنقاذ النهري، على جثتي محمد عبد الدايم، ونجله «عبد الرحمن»، جراء سقوط تروسيكل بترعة مشروع ناصر بطريق أبو المطامير الصحراوي بمحافظة البحيرة يوم الإثنين الماضي، وتكثف قوات الإنقاذ البحث عن جثة الطفل الثالثة رامي نجل شقيق المتوفى.

وجرى نقل الجثين داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بغرق أب وطفله وابن أخيه

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير يفيد بوقوع تروسيكل بترعة مشروع ناصر؛ مما أدى إلى غرق 3 أشخاص من أسرة واحدة، وجارى البحث عنهم بواسطة قوات الإنقاذ النهري.

الانتقال إلى مكان غرق التروسيكل بمشروع ناصر

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، إلى مكان حادث غرق التروسيكل بمشروع ناصر، وتبين غرق كل من «محمد عبدالدايم، ونجله عبدالرحمن ونجل شقيقه رامي»، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.

وينتظر أهالي أبو المطامير خروج الجثمان الثالث لتشيعه إلى مثواه الأخير بمقابر عائلته بقرية جناكليس التابعة لذات المركز.