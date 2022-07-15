عاجل.. تفاصيل غرق أسرة كاملة مكونة من 3 أفراد في الساحل الشمالي

لقى 3 أفراد من أسرة واحدة مصرعهم صباح اليوم غرقًا في شاطي قرية النورس بالساحل الشمالي، وتبين من المتوفين جرفتهم الأمواج داخل المياه وماتوا في الحال وهم سعداوي عبد الحي أحمد طاهر 35 سنة، وأمنية عاطف عبد الحي أحمد 17 سنة، وشريف عيد عبد الحي أحمد 20 سنة، وبحسب مصادر أمنية أن المتوفين يقيمون في الغربانيات قرب مدينة الحمام بمرسى مطروح.

انتشال 3 جثامين بعد غرقهم في قرية النورس السياحية

انتقلت قوات الإنقاذ وتمكنت من انتشال جثامين المتوفين ونقلهم إلى مستشفى الحمام المركزي، وبالفحص الطبي تبين أن المتوفين الثلاثة لقوا مصرعهم إثر اسفكسيا الغرق وأن الجثامين خالية من أي إصابات، وأكد أقاربهم في محاضر الشرطة أن المتوفين توفوا أثناء الاستجمام في شاطئ قرية النورس السياحية بعد أن جرفتهم الأمواج العالية داخل البحر.

غرق شابين في شاطئ المروة قبل أيام

كان شاطئ المروة في مرسي مطروح شهد غرق شابين قبل أيام من حادث شاطئ قرية النورس الساحل الشمالي ، وأن أجهزة المحافظة التنفيذية قررت استدعاء شركة متخصصة للتعاقد مع تضم غطاسين محترفين لمتابعة المصطافين وسرعة التعامل مع الحالات التي تتعرض لمحاولة الغرق والمساعدة على إنقاذها.