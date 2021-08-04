غرق 8 مواطنين في أسبوع بمطروح.. بينهم 4 من أسرة واحدة

شهدت محافظة مرسى مطروح غرق 8 مواطنين في أسبوع، في شواطئ المدينة والساحل الشمالي، بسبب نزولهم في شواطئ مفتوحة، دون الالتزام بتعليمات العاملين على الشواطئ، وعدم إجادة السباحة في البحر، مع ارتفاع الأمواج، ووجود سحب ودوامات في البحر في بعض الأيام، وعدم استقرار البحر، وجرى نقل جميع الجثث إلى 3 مستشفيات «الحمام المركزي، العلمين النموذجي، ومستشفى مطروح العام»، والتحفظ على الجثث في ثلاجات الموتى، تحت تصرف مفتش الصحة والنيابة العامة.

تفاصيل غرق 4 مواطنين في مرسى مطروح والساحل الشمالى

واستقبل مستشفى مطروح العام جثة هامدة إثر غرق في شاطئ المروة، بمدينة مرسى مطروح، لمواطن يدعى محمد محمود عبدالعزيز 56 سنة من القاهرة، وجرى عمل إنعاش قلب رئوي ولم يستجب، ولفظ أنفاسه الأخيرة، ومحمد عبدالكريم شرف الدين 21 سنة من البحيرة، جثة هامدة، كما استقبل مستشفى العلمين النموذجي، إثر ادعاء غرق داخل قرية الدبلوماسيين في الساحل الشمالى، شاهندة فهمي كريم 77 سنة من القاهرة، وجرى عمل انعاش قلبي ورئوي والحالة لم تستجب، ولفظت أنفاسها الأخيرة، وحادث غرق داخل قرية كليوباترا، بالساحل الشمالي، جنا إبراهيم غباشي 6 سنوات من المنوفية، وتم عمل إنعاش قلبي ورئوي والحالة لم تستجب، وتوفيت في الحال.

غرق 4 من أسرة واحدة في ترعة الشيخ زايد بالحمام

واستقبل مستشفى الحمام 4 جثث غرقى في فرع 23 بترعة الشيخ زايد بمركز الحمام، جميعهم من قرية العميد بالحمام، بعد غرقهم داخل الترعة، وهم: فرح بخيت عبد النبي 11 سنة جثة هامدة، واحمد بخيت عبد النبي العميد 8 سنوات، جثة هامدة، وبخيت عبد النبي السيد 38 سنة جثة هامدة، وسيف محسن عبدالنبي 10 سنوات، جثة هامدة، وجرى التحفظ عليهم بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة.

محافظ مطروح يحذر العاملين بالشواطئ بنشر المنقذين

وحذر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، جميع العاملين في الشواطئ، خلال لقائه بهم، باتباع جميع الإجراءات داخل أى شاطئ، ومراجعة الشواطئ للتعرف على مدى التزامها من عدمه، من خلال لجنة من محافظة مطروح، ومجلس مدينة مرسى مطروح، مع أهمية رفع الأعلام السوداء حال سوء الأحوال الجوية في البحر، ومنع نزول المواطنين ونشر منقذين في جميع الشواطئ، ومتابعة ذلك بشكل مستمر للحفاظ على أرواح المواطنين، مع الاهتمام بأهمية العمل للشباب وعدم غلق أى شاطئ ملتزم.