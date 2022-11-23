رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق يوضح الفرق بين المعاجم: كلمة أم ليست عربية

قال الدكتور حسن سليمان، رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق، إن المعجم هو القاموس، أما كلمة القاموس في اللغة العربية، تعني البحر الزاخر، وبالتالي فإن المعجم عبارة عن بحر هائل للغاية من المعارف والكلمات المختلفة، ولا يستغنى عنه أي مثقف أو متعلم أو صحفي أو أي دارس للغة بصرف النظر عن ديانته، مشيرًا إلى أن المعجم يمدنا بالمعلومات الخاصة بمعاني المخرجات والتعرف على مشتقات الكلمة.

أنواع المعاجم العربية

أضاف «سليمان»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح» عبر فضائية «اكسترا نيوز»، تقديم باسم طبانة وأمل صالح، أن أي متحدث باللغة العربية يحتاج إلى معجم، مشيرًا إلى أن هناك أنواع كثيرة من المعاجم، كالمعجم اللغوي الذي نبحث فيه عن معاني مفردات الكلمة، ومعجم المعاني الذي يختص بكل المفردات التي تدخل في إطار علم النحو، إلى جانب المعاجم الأخرى الخاصة بالمهن التي تشتمل على مفردات خاصة بمهنة بعينها، كالطب أو الهندسة.

كلمات دخلت اللغة العربية أساسها غربي

أشار إلى أن هناك معاجم اشتقاقية، تبحث عن اشتقاقات الكلمات المختلفة وتحديد وتصنيف الكلمات كدخيلة على اللغة العربية، أم من اللغات الأخرى، أو لها جذر لغوي، مثل كلمتي أخ أو أم، فهما ليسا لغة عربية صرف، بل من اللغة السامية، لافتا إلى أن هناك كلمات دخلت على اللغة العربية حديثا، وأساسها فارسي أو تركي أو إسباني أو إيطالي، موضحا أن معاجم اللغويات تختص بالترجمة، لذلك يجب على المتخصص البحث عن ضالته في أحد المعاجم الخاصة بالمعاني.