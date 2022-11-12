أمسية «اللغة العربية والأطفال» في أوبرا الإسكندرية.. الاثنين المقبل

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، بعد غد الإثنين أمسية ثقافية تحت عنوان «اللغة العربية والأطفال» للشعر ومسرحًا وغناء، وذلك بالتعاون مع منتدى جامعة الإسكندرية للشعر والفنون بمشاركة كلية الطفولة المبكرة وفريق مسرح «زوايا» للفنون والتنمية.

ضيوف الأمسية

وتستضيف الأمسية الدكتورة سحر شريف، أستاذة الأدب العربي الحديث في كلية الآداب، والدكتورة أمل محمد، وكيلة كلية الطفولة المبكرة لشئون المجتمع والبيئة، والدكتور مدحت عيسى، مدير مركز المخطوطات في مكتبة الإسكندرية، وكورال «أصله شرقي» بقيادة المايسترو هادي عبد العزيز، ومن إعداد وتدريب وتقديم الدكتورة نجوى صابر، أستاذة النقد الأدبي والبلاغة في كلية الآداب جامعة الإسكندرية.

الرسالة التنويرية لدار الأوبرا المصرية

ووفق بيان دار الأوبرا في الإسكندرية تأتي مثل هذه الفعاليات الثقافية ضمن الرسالة التنويرية لدار الأوبرا المصرية للارتقاء بالذوق والسلوك كونها وسيلة فاعلة في بناء الإنسان وتطوير الوعي، وخلق مجتمع مستنير قادر على تحقيق ازدهار الوطن.