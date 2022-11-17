عالم مصري بفرنسا لـ«مصر تستطيع»: أحرص على تعليم أولادي اللغة العربية والقرآن الكريم

تحدث العالم المصري الدكتور هيثم رمضان، مدير البحث والابتكار ومسؤول الاختبارات والاعتماد في معهد أنظمة تخزين الهيدروجين ISTHY بفرنسا، عن حياته وتربية أبناءه في الغربة، بعيدا عن أرض الوطن.

نتحدث داخل المنزل بالعربية

وقال «رمضان»، ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم، إنه يتحدث مع أولاده داخل المنزل باللهجة المصرية العربية، ويشاهدون المسلسلات خلال موسم رمضان الماضي، ويتعلمون قراءة القرآن الكريم في المسجد، متابعا: «المهمة صعبة لكن مطلوبة».

وأوضح أنه يحرص مع أولاده على معرفة الكلمات الجديدة المتداولة في مصر، متابعا: «كل سنتين أو تلاتة بنكتسب الكلمات الجديدة في البلد، علشان لما ننزل في الصيف نبقى عارفينها، بنعمل تحديث للقاموس وكانت آخر كلمة عرفتها في القاموس كانت (فاكس)، وأولادي بيتابعوا القاموس دة بردو».

نزور مصر مرتين سنويا

ولفت إلى أنه يحرص على زيارة مصر مرة أو مرتين كل عام على الأقل، «بنزل أولادي البلد، وأعتز إن عندي قريتين، منهم واحدة في الدقهلية وواحدة في الشرقية، والمدام بتروح قريتها، وبالتالي بنروح هنا وهنا، وعلاقتنا كويسة، وأولادي عارفين المندرة وكل حاجة».

وكشف عن ذكريات الطفولة مع جدته، قائلا: «كنت بقعد على الطبلية عند جدتي، الواحد لما بيفتكر الحاجات دي يقول ياريت الأيام دي تكون دامت».