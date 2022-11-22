اقرأ في عدد «الوطن» غدا: الأمم المتحدة بعد انتهاء «COP27»: شكرا مصر

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، مجموعة من الموضوعات والقضايا المهمة والمتعلقة بالشأن المحلي والدولي من مختلف الزوايا والرؤى.

الصفحة الأولى

الأمم المتحدة بعد انتهاء «COP27»: شكرا مصر

مصر حرصت على قيادة وتعزيز المشاركة الأفريقية ونجحت فب الخروج باتفاق تاريخي لصالح دول القارة المتضررة من آثار المناخ

قمة شرم الشيخ هي الأولى عالميا في مشاركة الدول الجزرية الصغيرة والنامية والبلدان الأقل نموا.. وحضرها 66 ألف مشارك رسمي

«السيسى» يوجه بمشاركة «التضامن والجمعيات» في جهود تطوير «جزيرة الوراق» وتلبية احتياجات الأهالي

توجيهات رئاسية بالتوسع في توطين صناعة الآلات والمعدات الثقيلة لصالح عملية التنمية الشاملة

زعيم الحزب الاتحادى السوداني يعود إلى «الخرطوم» بعد نحو 10 سنوات قضاها في «القاهرة»

الوراق..تطوير.. تنمية وحياة كريمة

94 برجا سكنيا للراغبين في البقاء بها.. وسكن بديل بالمدن الجديدة.. و5 مليارات جنيه لتغيير وجه الجزيرة

رئيس «تنمية الوراق»: المرحلة العاجلة من التطوير تشمل كل الخدمات وتضم المدارس ومراكز الشباب

إشادة واسعة بملف «الوطن» عن سيدنا الحسين

أمريكيون يطفئون وسائل التدفئة المنزلية بسبب ارتفاع أسعار الغاز

احتفاء من «الأوقاف والأشراف».. و«الفخراني»: خروج عن المألوف

يوم عربي في كأس العالم

ملحمة سعودية: منتخب «الأخضر» يدخل التاريخ بالفوز على الأرجنتين 2/1.. و«ميسي» يفشل في قيادة بلاده

تونس تخطف نقطة غالية بالتعادل مع الدنمارك بدون أهداف.. و4 لقاءات في منافسات اليوم

الصفحة الثانية

«الإسكان»: 10 قرارات لإزالة التعديات في المدن الجديدة

«الجزار»: نحافظ على المظهر الحضاري ومنع ظهور العشوائيات بجميع صورها

وزارة الري: نُنفذ 326 مشروعا في محافظات الصعيد لتوفير «حياة كريمة» للمواطنين

«سويلم»: إزالة 28 ألف حالة تعدٍّ بمحافظات قبلي بمساحة 2.8 مليون متر مربع

«البيئة العالمية» تختار مشروع صون الطيور المهاجرة كأفضل نموذج لتمويلات 2022

.. والمبادرة تنتهي من توصيل المياه والصرف لقرى المنوفية

منسق المحافظة: 84% نسبة توصيل الصرف الصحي إلى القرى المحرومة

«فؤاد»: وضعنا سياسات وممارسات تضمن التعاون المحلى والدولى لزيادة الوعي البيئي

«الرعاية الصحية»: نسعى للانضمام إلى مجلس السياحة العلاجية

وزير الإنتاج الحربي: ننفذ خطة لزيادة وتعميق التصنيع المحلي بتوجيهات رئاسية

محمد صلاح: نستفيد من خبرات القطاع الخاص والمُصنعين العالميين لتوطين التكنولوجيا.. ونسعى لتحفيز النشاط الاقتصادي

«كفاية بلاستيك».. مبادرة للحفاظ على البيئة: هدفنا الحماية

«سامح» فقد البصر والسمع ويتلمس طريقه بـ«فعل الخير»

الصفحة الثالثة

«النواب» يُقر تعديلات «الشهر العقاري وعقود المقاولات»

خطة لتدريب المتطوعين على توعية الطلاب بمخاطر الإدمان

«إسكان الشيوخ» تناقش التصالح في مخالفات البناء المرفوضة.. و«العدل»: أصحاب الطلبات قدموا تظلمات

«صندوق مكافحة التعاطي»: تشمل معسكرا لـ3 أيام واختبارات شفهية وتحريرية

الفريق أول محمد زكي يتفقد مقر القيادة الاستراتيجية

مصر تتقدم في تصنيف البنك الدولي لنضج الحكومة الرقمية

وزير الدفاع: حريصون على تطوير قدراتنا العسكرية ومواكبة التقدم العلمي والتقني

«التعليم»: وقف تحويلات الثانوية العامة واستثناء الحالات الضرورية

الحكومة: لا تقليص للدعم التمويني بسبب الأزمة العالمية

حصيلة قتلى زلزال إندونيسيا ترتفع لـ252

رئيس الوكالة الوطنية للإنقاذ: إجلاء 13 ألفا من السكان المتضررين

«التنسيقية» تتبنى مبادرة «ابنى أديبا» لحويل خيال الأطفال إلى رسومات فنية

مدربة: لدينا مواهب كبيرة ستصل لمستوى احترافي

«محمد»: قطر عملت دولة جديدة.. و«إبراهيم»: أتمنى تكرار البطولة لدينا

مصري وأردني متطوعان في المونديال: فخر للعرب

الصفحة الرابعة

«الوطن» على باب الإمام في «الليلة الكبيرة»

صور رحلة الآلاف من المُريدين المصريين إلى مقام «الإمام الحسين» تكاد تذوب من فرط الجمال: وجوه هائمة وسعيدة.. وروح سامية.. وقلوب معلّقة.. والجميع يأخذ «النفحات والبركات»

«شيوخ الصوفية»: رسالة حب وتأييد للرئيس «السيسى» في «مولد حبيب المصريين»

«الهاشمية»: ليست لنا أطماع.. و«الخلوتية»: حالة من الفرحة في الاحتفالات بدون إجراءات «كورونا».. ونقيب الأشراف: مصر محفوظة ببركة حبها واحتضانها لآل بيت النبى

سائحون عن زيارة «المولد»: روحانيات وراحة نفسية.. وكانت رائعة ولن تكون الأخيرة لنا

«أوليفر»: أشكال العمارة فى المنطقة مبهرة.. و«راسيل»: ارتديت الحجاب ورأيت المسجد.. و«أندرى»: أشعر أنني مواطن مصري

الصفحة الخامسة

«الوطن» ترصد جهود الدولة لإعادة تخطيط الجزيرة

94 برجا سكنيا لاستيعاب الراغبين في البقاء.. وسكن بديل بالمدن الجديدة

الدولة تتبع سياسة «الشراء الرضائى» مع مالكي ومؤجّري الوحدات السكنية والأراضي الزراعية.. و1744 وحدة سكنية يجرى تنفيذها من إجمالي 4092 في المرحلة العاجلة

أسامة شوقي: المرحلة العاجلة تشمل كل الخدمات وتضم مدارس ومراكز شباب وحضانات ومسجدا وأسواقا تجارية

رئيس «تنمية الوراق»: جارٍ تنفيذ 50 برجا.. والشقق بمساحات من 87 إلى 160 مترا مربعا

تعويضات الأهالي

الصفحة السادسة

سها جندي: «مراكب النجاة» تستهدف التوعية المجتمعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بالطرق الآمنة للسفر في 14 محافظة

وزيرة الهجرة: قمة المناخ كانت معنية بالهجرة.. و6 من أبنائنا المغتربين شاركوا في فعالياتها.. والقيادة السياسية مهتمة بأبناء الوطن بالخارج

قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك

تخفيض تذاكر الطيران للمهاجرين من خلال الاتصال على أرقام «مصر للطيران» بنسبة 25% للزوجين و2 من الأبناء بحد أقصى 15 سنة بنسبة 33%

مبادرة «ساعة مع الوزيرة» هدفها التواصل المستمر لمعرفة المشكلات.. والتقيت مع عدد كبير

من الجاليات عبر تطبيق «زووم».. وتنسيق مستمر بين الوزارة و«التعليم العالى» تنفيذا لتوجيهات الرئيس «السيسى» لحل مشكلات الطلاب المصريين الدارسين فى الجامعات الأوكرانية

د. محمود خليل يكتب: «الحسين» في منطقة «الحلم»

الصفحة السابعة

زعيم الحزب الاتحادي وصل «الخرطوم» بعد 10 سنوات قضاها في «القاهرة»

«الميرغني» يعيد توحيد قلوب السودانيين

مواكب شعبية لاستقبال مرشد الطريقة الصوفية الختمية في السودان

أناشيد دينية وهتافات للزعيم العائد للوطن.. و«الميرغنى» في برقية شكر للرئيس السيسى: «جزيل الشكر والعرفان على فترة إقامتنا بدارنا قاهرة المعز»

زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي: نرفض الإملاءات الأجنبية التي تضر بالسودان

المتحدث باسم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل السوداني: الشعب بحاجة لزعيم يلتف حوله الجميع

حاتم السر: «الخرطوم» تواجه تحديات كبرى تهدد تماسك شعب السودان ووحدة أراضيه

دعم مصر متجرد من أجندات المصلحة.. وعودة «الميرغنى» بداية مرحلة للتوازن السياسي

نائب رئيس «الاتحادي السوداني»: عودة «الميرغني» للخرطوم بارقة أمل لتوحيد القوى السياسية وعبور المرحلة الانتقالية

جعفر الصادق: مصر جزء لا يتجزأ من السودان.. وشعبنا يقدر القيادة المصرية

توحيد الصف بحزم وحكمة لتحقيق السلام والدفع نحو التوافق الوطني أهم أهداف الحزب

الصفحة الثامنة

عدد مرات فوز السعودية في كأس العالم؛ بداية من نسخة 1994 على المغرب 2-1، وبلجيكا 1-0، وفى 2018 على مصر بهدفين مقابل هدف، وحاليا على الأرجنتين 2-1.

ملحمة سعودية

منتخب الأخضر يدخل تاريخ كأس العالم بالفوز على الأرجنتين 2/1

تونس تخطف نقطة غالية بالتعادل مع الدنمارك

المنافسات تتواصل بـ4 مواجهات قوية

«المساكنى» يتألق.. و«شمايكل» يحرم نسور قرطاج من أهداف محققة في الشوط الأول