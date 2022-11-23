«هاملت بالمقلوب» تمثل مصر في مهرجان قرطاج المسرحي بتونس

قال الدكتور سامح مهران، الأستاذ بأكاديمية الفنون، إن فريق عمل العرض المسرحي «هاملت بالمقلوب»، يستعد للسفر إلى تونس لتمثيل مصر في فعاليات مهرجان أيام قرطاج المسرحية، في الفترة من 4 إلى 12 ديسمبر المقبل بتونس.

وأعرب مهران عن سعادته بتمثيل مسرحية «هاملت بالمقلوب»، في المهرجان وأهمية المشاركة خاصة، وأضاف لـ «الوطن» إن العرض المصري هو الوحيد الذي ينافس في حدث ضخم مثل أيام قرطاج المسرحية، خاصة إن الدورة تشهد مشاركة عروض فنية من مختلف البلدان العربية والافريقية والعالمية.

«هاملت بالمقلوب»

‏‎والعرض إنتاج وزارة الثقافة ممثلة في البيت الفني للمسرح وفرقة المسرح الحديث ومن تأليف سامح مهران وبطولة عمرو القاضي، خالد محمود، أيمن الشيوي، سمر جابر، نهاد سعيد ومجموعة من شباب المعاهد الفنية والمسرح الجامعي، ديكور وإضاءة صبحي السيد، تأليف موسيقي طارق مهران، أزياء مروة عودة، مابينج رضا صلاح، ماكيير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، ومن إخراج مازن الغرباوي.

مهرجان أيام قرطاج المسرحية

وتمثّل الدورة المرتقبة من مهرجان أيام قرطاج المسرحية انطلاقة فنّية جديدة وعودة الرّوح إلى الفضاءات المسرحية بشكل خاص واستئنافا للعروض المسرحية التي ينتظرها المهنيون والجمهور العريض منذ أكثر من سنة، فضلا عن تسليط الضوء على تجارب التونسيين بالمهجر و«مسرح الحرية»، أو المسرح في السجون كما سيكون هناك ضيفا شرف للمهرجان من بلدين إفريقي وعربي.

وحسب بيان صادر عن «نصاف بن حفصية»، مديرة الدورة أن الأيام القرطاجية للمسرح ستشهد نقلة نوعية على صعيد عدة مستويات من بينها تنظيم لقاء للمبرمجين والهيئات الداعمة للمسرح من العالم، وسيشارك فيها ممثلون عن مهرجانات دولية من أفينيون وكولومبيا والهند وأمريكا وغيرها من الدول، مؤكدة إلى أن مثل هذه اللقاءات تهدف إلى تأسيس سوق مسرحية عربية وتدفع حضور المسرح التونسي على المستوى العالمي وبالتالي تكريس الاقتصاد الثقافي.