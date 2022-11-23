برنامج «8 الصبح» على DMC يبرز ملف الوطن.. «الأمم المتحدة تشكر مصر على COP27»

أبرز برنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة DMC، عدد جريدة الوطن الصادر اليوم، بعنوان «الأمم المتحدة بعد انتهاء COP27: شكرًا مصر»، الذي تطرق إلى حرص مصر على قيادة وتعزيز المشاركة الأفريقية، حيث نجحت في الخروج باتفاق تاريخي لصالح دول القارة المتضررة من آثار المناخ.

«8 الصبح» يبرز توجيه الرئيس السيسي للتضامن والجمعيات بتطوير جزيرة الوراق

كما أبرز البرنامج موضوع جريدة الوطن في عددها اليوم، والذي جاء بعنوان: السيسي يوجّه بمشاركة «التضامن والجمعيات» في جهود تطوير «جزيرة الوراق» وتلبية احتياجات الأهالي، الذي رصد التوجيهات الرئاسية بالتوسع في توطين صناعة الآلات والمعدات الثقيلة لصالح عملية التنمية الشاملة.