قصواء الخلالي تشيد بملف آل البيت: «الحلو نقوله يا حلو في عيونه»

أشادت الإعلامية قصواء الخلالي، بما تقدمه جريدة «الوطن» من عمل جيد ومطور على كل الأصعدة، مضيفة: «أحمد الخطيب زميلنا، عامل شغل محترم جدا، ونقل صحيفة الوطن نقلة كبرى، والوطن تقدر تشتريها وتتصفحها بكل ما فيها، الحلو نقوله يا حلو في عيونه».

الخلالي: جريدة الوطن تتمتع بمواضيع وعناوين وإخراج رائع

أضافت «الخلالي»، خلال تقديمها لبرنامجها «في المساء مع قصواء»، المذاع على فضائية CBC، أن كل ما يتواجد في الجريدة من مواضيع وعناوين وإخراج للصحيفة بشكل عام، جميعها تدل على وجود شيء ضخم ومحترم، بات متواجدا في الصحافة المصرية.

الخلالي: موقع الوطن أخد تحولات أخرى في شكله وصياغته

واستطردت: «موقع الوطن أخد تحولات أخرى في شكله والصياغة الموجودة فيه، شيء في منتهي الرقي والاتزان والوطنية، حفاظا على الهوية ومفهومها».

وأوضحت أن عدد جريدة الوطن الصادر غدا، به مانشيت رئيسي «الحسين حبيب المصريين»، فيه كتابة وآراء وتحقيق وتدقيق ومعالجة تاريخية وإنسانية، بموضوع مكون من 5 صفحات، «النهارده كان شيء ملفت ليا عن جمال الصحافة المصرية وحلاوتها، تسلم إيد الخطيب وكل زمايلنا الحلوين».