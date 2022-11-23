وفد «صحة النواب» يزور الإسماعيلية لتقييم منظومه التأمين الصحي الشامل

بدأت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم، زيارتها الميدانية إلى محافظة الإسماعيلية، وتستمر الزيارة لمدة يومين لمتابعة وتقييم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة .

ومن المقرر أنَّ تزور اللجنة البرلمانية المستشفيات والمراكز الطبية على مستوى المحافظة على مدار يومين، يتفقد خلالها الوفد مستشفى فايد ومرکز طبي فاید وحدة الحجاز الكيلو 2، وحدة الكيلو 11 الفردان، ومستشفى أبو خليفة ومستشفى القنطرة غرب ومركز طبي القنطرة غرب ومستشفى أبوصویر ومركز طبي السبع بنات.

ويلتقي الوفد البرلماني من لجنة الشئون الصحية من مجلس النواب غدًا الخميس محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة وذلك فى حضور الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب ،ويستمر الوفد البرلماني في تفقد مستشفى المجمع الطبي ووحدة أبوعطوة وحدة الضباعية وحدة أبوبلح ووحدة عين غصين وحدة نفيشة.

ويضم الوفد البرلماني أمين سر لجنة الشئون الصحية النائب كريم بدر حلمي والنائبة الدكتورة سهير عبدالحميد والنائبة إيناس عبدالحليم والنائبة أمنية رجب والنائبة جميانة لويس والنائبة سارة النحاس والنائب مكرم رضوان والنائبة مرفت عبدالعظيم.