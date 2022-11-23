الصحة: حضانة الفيروس التنفسي المخلوي تصل إلى 6 أيام.. والعلاج في مخفضات الحرارة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الفيروس التنفسي المخلوي، لا يحمل خطورة ولكن نسب انتشاره مرتفعة، وينشط من شهر نوفمبر حتى فبراير.

وأشار عبدالغفار، لـ«الوطن»، إلى أن الفيروس منتشر في جميع أنحاء العالم، لافتا إلى أن فترة حضانة الفيروس تترواح بين 4 و6 أيام وفترة التعافي لا تتجاوز الأسبوعين فيما يتعلق بالرضع أو الأطفال فيما فوق الـ6 أشهر.

الأطفال مرضى الحساسية يحتاجون علاجا مختلفا

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه لا يوجد تطعيم ضد الفيروس التنفسي المخلوي «الأمر لا يحتاج الى ذلك»، مشيرا إلى أن العلاج يتمثل في مخفضات الحرارة والسوائل والراحة، وفيما يتعلق بالأطفال الذين يعانون من الحساسية لا بد من العرض على الطبيب المختص لأن علاجهم يختلف في بعض الأمور.

أعراض الفيروس التنفسي المخلوي

وأوضح أن أعراض الفيروس التنفسي المخلوي، تتتضمن ارتفاعا في درجة الحرارة، والعطش وضيق التنفس وسيلان الأنف، لافتا إلى أنه في حال عدم انخفاض درجة الحرارة بعد يومين أو ثلاثة لا بد من استشارة الطبيب أو الذهاب إلى المستشفى.

وتابع: «95% من الأطفال دون الـ3 سنوات يصابون بالفيروس المخلوي التنفسي»، مشيرا إلى أن هذا الفيروس يظل في جسم المريض لمدة تصل إلى 5 أيام.

وطالب المواطنين بالذهاب إلى الطبيب المختص أو أي مستشفى حميات أو صدر حال الاشتباه في الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن كل المستشفيات رفعت أعلى درجات الاستعداد القصوي بالتزامن مع حلول فصل الشتاء.