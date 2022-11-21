«الصحة»: الفيروس التنفسي المخلوي لم يسبب حالات وفاة في مصر

قال الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إنّه لا يوجد أي لقاح للفيروس التنفسي المخلوي على مستوى العالم، إذ إنه موجود منذ عام 1956، لكنه لم يسبب أي حالات وفاة في مصر، محذرا مما يعرف بـ«حقنة البرد»، ونصح المواطنين بالحصول على تطعيم الإنفلونزا.

وأضاف «قنديل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة» من تقديم الإعلامية لبنى عسل، أن تطعيم الإنفلونزا يقلل من شدة مضاعفاتها، لكنه لا يحمي من شدة مضاعفات الفيروس المخلوي، وبخاصة أن الفيروسات التنفسية كثيرة جدا.

وتابع رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان: «يجب الحفاظ على التغذية السليمة وشرب السوائل الدافئة، كأحد أهم إجراءات الوقاية ضد الفيروسات التنفسية، ولا توجد وفيات بسبب هذا الفيروس في مصر، ووفقا لدراسة أجريناها في النصف الثاني من أكتوبر حتى النصف الأول من نوفمبر في 21 مستشفى، على كل الأطفال المحجوزين في هذه المستشفيات، اكتشفنا أن 70% منهم مصابون بهذا الفيروس».