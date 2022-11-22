«الصحة» تكشف بروتوكول علاج الفيروس التنفسي المخلوي: احذروا المضادات الحيوية

حذَّرت وزارة الصحة والسكان، المواطنين من استخدام المضادات الحيوية في علاج الفيروس التنفسي المخلوي، وقالت في تقرير رسمي لها، إن على المواطنين حال الإصابة بالفيروس التنفسي المخلوي استخدام مخفضات الحرارة واستخدام السوائل والراحة التامة.

البعد عن استخدام المضادات الحيوية

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن الفيروس التنفسي هو مرض تنفسي وليس بكتيري لذلك علي المواطنين البعد عن استخدام المضادات الحيوية وعدم الحصول علي الأدوية المتعلقة بالأمراض المعدية والغير معدية من خلال الوصفات أو عن طريق السوشيال ميديا.

عدم تقبيل الأطفال خلال فترة الشتاء وفصل الخريف

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الرضع والأطفال ذات الستة أشهر هم أكثر فئة عرضة للإصابة بالفيروس، لافتة إلى أنه على المواطنين عدم تقبيل الأطفال خلال هذه الفترة «فترة الشتاء وفصل الخريف»، وتطهير اليدين والبعد عن الزحام، مطمئنة المراطنين بشان الوضع الوبائي لفيروس التنفسي المخلوي.

الخط الساخن لاستقبال التساؤلات والاستفسارات بشأن الفيروس التنفسي المخلوي

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن 105 لاستقبال كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة بشان الفيروس التنفسي المخلوي والرد عليها من مصادرها الرسمية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن الطب الوقائي بالوزارة يملك 27 وحدة رصد موزعة على مستوى محافظات الجمهورية، وتتابع الوضع الوبائي للفيروسات المختلفة والتي تنشط في فصل الخريف والشتاء وعمل اللازم وإصدار الكتيبات المختلفة للتعامل من خلال مع طبيعة الأمراض.