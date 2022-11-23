قرى «الحسينية» في الشرقية تستقبل أول شعلة غاز طبيعي ضمن «حياة كريمة»

انطلقت أول شعلة غاز طبيعي لأول وحدة سكنية في قرية المناجاة الكبرى، بمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، بعد انتهاء شركة مودرن جاس من تدفيع الغاز بالقرية المدرجة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

توصيل الغاز لوحدات قرى «حياة كريمة»

وناشدت الشركة، سكان قرية المناجاة الكبرى، بسرعة التعاقد على توصيل الغاز لوحداتهم السكنية في أسرع وقت ممكن، ضمانا لتعظيم وسرعة استفادتهم من الخدمة الحضارية، والإجراء الميسر لتقسيط تكلفة التوصيل على فاتورة الاستهلاك، في إطار المبادرة التي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية، لتقسيط تكلفة مساهمة المواطنين لتوصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية على فاتورة الاستهلاك، بواقع 30 جنيها شهريا لمدة 6 سنوات دون فوائد، في المدن والمناطق الجديدة التي يصلها الغاز لأول مرة.

خطة لتوصيل الغاز الطبيعي لـ800 وحدة سكنية في القرية

وأوضح المهندس محمد قنديل، رئيس شركة مودرن جاس، أنّه من المخطط توصيل الغاز الطبيعي إلى 800 وحدة سكنية في القرية، ليرتفع عدد قرى محافظة الشرقية التي تم توصيلها بالغاز الطبيعي ضمن مبادرة حياة كريمة إلى 6 قرى، وجار التنفيذ بالقرى الأخرى فور الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي، حيث يتم العمل بالتوازي في أكثر من قطاع.