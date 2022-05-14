«مودرن جاس» توضح إرشادات التعامل مع الغاز الطبيعي.. أبرزها التهوية وصيانة الأجهزة

نشرت الشركة الحديثة للغازات الطبيعية «مودرن جاس» عدة إرشادات خاصة بالتعامل مع الغاز الطبيعي في المنازل وذلك لتجنب الكثير من المشكلات التي قد تحدث بسبب التعامل الخاطئ مع الغاز الطبيعي والذي قد يؤدي إلى كوارث.

وقالت الشركة عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه يجب التأكد من صيانة الأجهزة التي تعمل بالغاز الطبعي سواء كانت السخانات أو البوتاجازات أو غيرها من الأجهزة، وذلك من خلال إجراء صيانة دورية للأجهزة من قل العديد من المختصين والفنين التابعين لشركات توصيل الغاز الطبيعي.

التأكد من صحة وصلات الغاز للأجهزة

وأضافت «مودرن جاس» أنه يجب على المواطنين فقي المنازل التأكد بشكل دائم من صلاحية تمديدات وخراطيم الغاز الطبيعي المتواجدة داخل المنزل حتى لا يحدث بها أي تسريب أو تآكل.

وأكدت الشركة على عدم الاحتفاظ بأي مواد قابلة للاشتعال مثل المبيدات الحشرية والبنزين ومواد الطلاء والمواد الورقية والقماش أو المواد اللاصقة بالقرب من أماكن تواجد الأجهزة التي تعمل بالغاز الطبيعي وذلك لتفادي أي مشكلات قد تحدث بسبب نشوب شرارة من الغاز أو النار قد تتسبب في احتراق واشتعال هذه المواد.

صلاحية منافذ التهوية

وأشارت «مودرن جاس» إلى أنه يجب دائما التأكد من صلاحية منافذ التهوية المتواجدة في أماكن تواجد الأجهزة العاملة بالغاز الطبيعي، وكذلك التأكد من وجود مدخنة السخان، وفتحات التهوية وعدم إغلاقها والتأكد دائما من عدم انسدادها بأي شيء.

ولفتت الشركة إلى أنه يجب عدم استخدام فرن وشواية البوتاجاز في تدفئة الأماكن خلال فصل الشتاء لأنها غير مخصصة أو مصممة لذلك الغرض، والاتصال بالطواري الخاصة بالشركات على رقم 129 حال وجود أو الشعور بأي تسريب أو اشتمام رائحة غاز قوية في المكان وذلك للكشف عن سبب ذلك من قبل المختصين، بجانب عد القيام بأي عمليات تعديل أو تركيب إلا من خلال الفرق المختصة التابعة للشركات.