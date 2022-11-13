الخارجية الأمريكية: مصر يمكن أن تصبح مصدر الغاز الطبيعي لأوروبا

أكد صامويل ويلبرج المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية أن مصر لديها الإمكانية لتصبح مصدر الغاز الطبيعي في أفريقيا وحوض البحر المتوسط وأوروبا مشيرًا إلى أنه يجب العمل مع الاتحاد الأوروبي وألمانيا لتوفير التقنيات والتكنولوجيا لتمويل مصر لتتحول من استخدام البنزين والسولار إلى الغاز.

مساهمة الدول النامية في الانبعاثات 1%

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي القاضي في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ترى وجوب تحمل المسؤولية اللازمة مؤكدًا أنه ليس من اللائق على الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أخرى من الدول المتقدمة أن تترك الدول النامية والفقيرة تتحمل المسؤولية في مواجهة التغير المناخي نظرًا لأن مساهمة هذه الدول أقل من 1% في الانبعاثات.

مساهمة أمريكا والصين في الانبعاثات

ولفت إلى أن أمريكا والصين والهند يساهمان بشكل كبير في الانبعاثات الكربونية ويجب على الولايات المتحدة الأمريكية تحمل المسؤولية مشيرًا أن جزء من هذه المسؤولية هو التعامل مع الدول الأخرى مشددًا على حق كل دولة نامية الاستفادة من التنقيات الجديدة لخفض الانبعاثات الكربونية.