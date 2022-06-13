كوارث حول العالم: زلزال وعاصفة وأمطار في تركيا وسوريا والسعودية

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة كوارث، بينها الزلزال الذي تعرضت له «محافظة فان» التركية الواقعة على الحدود مع إيران، فيما لم يسفر الزلزال عن وقوع ضحايا، فيما شهدت محافظة «دير الزور» السورية، عاصفة غبارية، ما تسبب في انخفاض الرؤية.

زلزال «محافظة فان» وقع على عمق 18.6 كيلومتر

وضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، أمس الأحد، محافظة فان الواقعة شرقي تركيا على الحدود مع إيران، وأعلنت «هيئة الطوارئ والكوارث التركية» إن الزلزال وقع على عمق 18.6 كيلومتر في الساعة 9:35 مساء «08:35 مساء بتوقيت القاهرة» بالقرب من منطقة توسبا.

بدوره، أشار وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إلى عدم ورود تقارير عن وفيات أو إصابات، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

محافظ فان»: لا توجد تقارير سلبية جراء الزلزال

من جانبه، قال «محافظ فان»، أوزان بالكي، إنه لا توجد تقارير سلبية حتى الآن، جراء الزلزال، مشيرا إلى عمل فرق الطوارئ على تحديد أي ضرر محتمل.

وفي سوريا، ضربت عاصفة غبارية، أمس الأحد، محافظة «دير الزور» الواقعة شرقي البلاد ما تسبب في انخفاض الرؤية، فيما أشار مدير الصحة في المحافظة، الدكتور بشار الشعيبي، إلى رفع الجاهزية في المستشفيات لاستقبال حالات الإسعاف لمرضى الربو التي تزداد في هذه الأجواء، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

ودعا الشعيبي، المواطنين وخاصة مرضى الربو إلى عدم الخروج إلا للضرورة، حفاظاً على صحتهم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

وفي السعودية، هطلت، مساء أمس الأحد، أمطار غزيرة على جنوب محافظة الطائف، مصحوب بزخات من البرد، شملت مركزَ بني سعد وأودية بسل وبوا ومرفوع، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

805 آلاف صومال ينزحون من منازلهم بسبب الجفاف

وفي الصومال، أجبر الجفاف، 805 آلاف شخص على النزوح من منازلهم حتى نهاية شهر مايو الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشارت الحكومة الصومالية في أرقام، إلى أن أكثر من 6 ملايين شخص سيواجهون خطر المجاعة.