خبير سياحي لـ«اكسترا نيوز»: مصر تستهدف استقبال 30 مليون سائح سنويا

قال وليد البطوطي، الخبير السياحي، إنّ نصيب مصر من 272 مليون سائح، قوام السياحة الخارجية، قد يصل إلى أكثر من 50% أو 60%، لأنه لا يوجد دولة غنية بالسياحة الثقافية مثلنا، فضلًا عن السياحة الشاطئية حيث أن شواطئ مصر تتوفق على نظيراتها في أوروبا والعالم، لافتًا إلى أن المشاركين في مؤتمر قمة المناخ والبالغ عددهم أكثر من 45 ألف وافد رأوا بأعينهم المدينة الخضراء الخيالية، متابعًا أن غالبية المدن الساحلية ستكون على وتيرة شرم الشيخ قبل نهاية 2023.

عرض فيلم توت عنخ أمون بمتحف الحضارة

وأضاف «البطوطي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم أمل صالح وباسم طبانة عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن متحف الحضارة نظم احتفالية بالتعاون مع السفارة الإيطالية والمركز الثقافي الإيطالي، وتم عرض فيلم وثائقي في غاية الروعة عن الملك توت عنخ أمون، لافتًا إلى أنه لم ير فيلمًا مثله على مدار سنوات عمله بقطاع السياحة لأكثر من 32 عامًا، مضيفًا أن مصر بذلت جهودا كبيرة في مشروعات البينة التحتية.

جاهزية مصر لاستقبال السائحين

وأكد الخبير السياحي، جاهزية مصر لاستقبال السائحين، متابعًا أننا لدينا 211 ألف غرفة سياحية ولكننا نحتاج إلى 300 ألف غرفة إضافية أخرى لكي نصل إلى نصف مليون غرفة ونستطيع استيعاب الرقم الذي نستهدفه من السياح سنويا وهو 30 مليون سائح، مشيرًا إلى أهمية رحلات الطيران والاهتمام بالخدمات المقدمة سواء المطاعم أو غيرها.