الحكومة تحذر الشباب من إعلانات وهمية لـ«القوى العاملة» بشأن وظائف بالخارج

أكّد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من إعلانات منسوبة لوزارة القوى العاملة تزعم توفير فرص عمل للشباب بشركات خارج مصر.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة القوى العاملة، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكّدةً أنه لا صحة للإعلانات المتداولة المنسوبة للوزارة، والتي تزعم توفير فرص عمل للشباب بشركات خارج مصر، مُوضحةً أن تلك الإعلانات وكذلك المواقع الإلكترونية المتداولة وهمية ومزيفة، ولا علاقة للوزارة بها على الإطلاق.

وشددت وزارة القوى العاملة، على أنَّ أي فرص جديدة للعمل خارج مصر يتمّ الإعلان عنها بشكل رسمي على قنوات الاتصال الخاصة بالوزارة سواء على الموقع الإلكتروني، أو الصفحة الرسمية للوزارة على موقع فيس بوك أو من خلال التواصل مباشرة مع الإدارة العامة للتشغيل الخارجي، أو الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة بالخارج بديوان عام الوزارة، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك المواقع المزيفة، التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال مروّجي تلك الإعلانات الوهمية.

وناشدت الحكومة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني.