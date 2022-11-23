قناة «القاهرة الإخبارية»: حالات خطيرة وحرجة بين مصابي انفجار القدس

قالت ولاء السالمين مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، إنّ الصحف والقنوات الإسرائيلية تحدثت عن ارتفاع عدد إصابات انفجار موقف الحافلات غرب القدس إلى 14 إصابة، بينها حالات خطيرة وحرجة.

مقتل أحد المصابين في الانفجار

وأضافت مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح جديد»، المُذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقديم الإعلاميين همام مجاهد وآية الكفوري ونهى درويش: «نتحدث الآن عن مقتل أحد المصابين في الانفجار، شرطة الاحتلال رفعت حالة التأهب في القدس وأغلقت المداخل سواء للخارجين أو الداخلين إلى مدينة القدس».

تشديدات وإغلاق لمداخل القدس

وتابعت مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، أنّ وزير جيش الاحتلال يعقد في هذه الأثناء جلسة تقييم للوضع في أعقاب التفجيرات الأخيرة التي وقعت في القدس، مشيرةً إلى أنّه لا توجد جهة أعلنت مسؤولياتها عن الانفجار، وهناك تشديدات وإغلاق لجميع المداخل في مدينة القدس سواء للخارجين أو حتى الداخلين إليها، مثل حاجز قلنديا.