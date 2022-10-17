نقيب الأشراف في لقاء مستشار الرئيس الفلسطيني: القدس ستعود

استقبل محمود الشريف نقيب الأشراف، الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية، قاضي قضاة فلسطين، بمقر النقابة.

ورحب نقيب الأشراف، بالدكتور محمود الهباش في رحاب نقابة الأشراف، وطالبه بنقل تحياته للرئيس محمود عباس أبو مازن والشعب الفلسطيني.

القرارات والمواقف الداعمة لفلسطين

وقال نقيب الأشراف، إن الدولة المصرية تؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كل القرارات التي يتخذها لحفظ الأمن القومي والعربي، وعلى رأسها القرارات والمواقف الداعمة لفلسطين.

وأكد نقيب السادة الأشراف أن القضية الفلسطينية هي قضية الجميع، مشددًا على أن القدس ستعود، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يبذل جهودا كبيرة في سبيل تقدم ورفعة مصر، ويتجلى ذلك في الإنجازات والمشروعات القومية التي تحدث على أرض مصر في شتى المجالات.

تمزيق نسخ من المصحف الشريف

وأعرب نقيب الأشراف، عن إدانته الشديدة لقيام متطرفين من الاحتلال بتمزيق نسخ من المصحف الشريف وحرقها بمدينة الخليل بفلسطين، مشددًا على رفضه المساس بالثوابت والمُعتقدات الدينية أياً كانت، مؤكدا أن الزج بها يعد ممارسات استفزازية، داعيا إلى وقف الأعمال المرفوضة التي تسيء للمقدسات.

من جانبه، نقل الدكتور محمود الهباش تحيات الشعب الفلسطيني وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس أبو مازن، وأثنى على الدور الذي تقوم به نقابة الأشراف في نشر الفكر الوسطي المعتدل، وبث روح التسامح والألفة والمحبة.

وأطلع نقيب الأشراف، على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والقدس والمسجد الأقصى، كما أثنى على جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدا أن القيادة المصرية لم تتخل يوما عن القضية الفلسطينية، وهي أكبر داعم لها.