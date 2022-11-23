ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة تضم سائحين من جنسيات مختلفة

استقبلت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، اليوم، الباخرة السياحية «SILVER SPIRIT»، على رصيف محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية، تقل على متنها سائحين من جنسيات مختلفة، وطاقم السفينة.

ورحبت مجموعة عمل الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالسائحين ضيوف الإسكندرية بأعلام مصر، وكذلك النشرات والدلائل السياحية لمعالم الإسكندرية السياحية والأثرية، وايضا الشنط الـVIP لطاقم السفينة السياحية، وسط حالة من السعادة من جانب السائحين بحفاوة الاستقبال.

محافظ الإسكندرية يشدد على ضرورة سلامة السائحين

وأصدر محافظ الاسكندرية تعليماته للجهات المعنية بضرورة ضمان سلامة وصول افواج السائحين وخروجهم من الإسكندرية بيسر وأمان، مشددا على توفير كل سبل الدعم خلال توجه الوفود السياحية إلى المزارات السياحية بالاسكندرية، وإظهار المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

قيادات هيئة ميناء الإسكندرية يستقبلون السفينة

وكان في استقبال السفينة السياحية عند رباطها على رصيف محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية، عدد من قيادات هيئة ميناء الإسكندرية برئاسة اللواء بحري نهاد شاهين، رئيس مجلس الإدارة، الذي شدد على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة.