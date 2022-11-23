كيف تتابع مباريات كأس العالم على الموبايل؟.. «انسى الترددات»

تترقب الجماهير المصرية والعربية من عشاق الساحرة المستديرة، اليوم، مباراة المنتخب المغربي، أمام نظيره الكرواتي، والتي انطلقت قبل قليل، في أولى لقاءات المجموعة السادسة من منافسات بطولة كأس العالم المقامة في قطر، والتي تستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

لقاء منتخب إسبانيا أمام كوستاريكا

ويلتقى منتخب ألمانيا نظيره الياباني في المجموعة الخامسة في تمام الثالثة عصرا، بينما يواجه منتخب إسبانيا نظيره كوستاريكا ضمن منافسات المجموعة ذاتها في تمام السادسة مساء، وبلجيكا وكندا في تمام التاسعة مساء.

وصف تحليلي كامل للمباريات

وتقدم «الوطن» طريقة لمتابعيها وقرائها لمتابعة نتائج مباريات كأس العالم وتحليلها اليوم وحتى انتهاء البطولة على هاتفك المحمول، ممن لم يتوفر لديهم إمكانية لمتابعة المباريات عبر القنوات الناقلة لفعاليات بطولة كأس العالم، وذلك عن طريق متابعة محطة «أون سبورت إف إم» على تردد الراديو 93.7، حيث تقدّم وصفا تحليليا كاملا للمباريات بكأس العالم على مدار اليوم، إلى جانب محطة راديو الشباب والرياضة 108 إف إم.

أما بالنسبة للقنوات التلفزيونية التي تنقل المباريات، فهي كما يلي.

قناة bein sport المفتوحة

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 11054.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة الكأس القطرية المفتوحة

القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة: 11919.

- معدل الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.