تترقب الجماهير العربية والمصرية اليوم، المباراة المرتقبة بين المنتخب المغربي «أسود الأطلسي»، أمام المنتخب الكرواتي، في أولى لقاءات المجموعة السادسة من منافسات كأس العالم، حيث تنتظر الجماهير العربية استمرار النتائج الجيدة من جانب المنتخبات العربية المشاركة في البطولة، خاصة بعد الفوز الذي حققه المنتخب السعودي في مواجهته أمس أمام منتخب الأرجنتين، الذي يضم أفضل نجوم العالم والأعلى سعرا، حيث فاز بهدفين مقابل هدف في مباراة تعدت الـ100 دقيقة من الإثارة الكروية.

لذا زادت عمليات البحث منذ صباح اليوم عن تردد القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا اليوم في كأس العالم.

تردد القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم

تردد القنوات الناقلة لمباراة المغرب في كأس العالم 2022 هي الأكثر رواجًا الآن، عبر محركات البحث المختلفة، من جانب الجماهير المصرية، لمشاهدة المنتخب المغربي أمام نظيره الكرواتي، والمقرر إقامتها اليوم في كأس العالم 2022.

ونقدم في السطور التالية تردد القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم 2022، وتتضمن تردد قناة بين سبورت المفتوحة، وتردد قناة الكأس القطرية، لمشاهدة المباريات المجانية للمنتخبات العربية، التي أعلنت عنها إدارة شبكة بين سبورت مع بداية البطولة.

تردد قناة bein sport المفتوحة

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11054.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة

القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة: 11919.

- معدل الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.