«مستريح الماشية» في قبضة الأمن بالإسكندرية.. استولى على 7 ملايين جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص، استولى على 7,5 مليون جنيه من المواطنين بالإسكندرية بزعم توظيفها مقابل أرباح.

بلاغ من 4 مواطنين

وورد بلاغا للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 4 مواطنين، يقيمون بمحافظة الإسكندرية، أفادوا خلاله بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها واستثمارها إلا أنه استولى عليها ورفض ردها.

الاستيلاء على 7,5 مليون جنيه

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها أحد الأشخاص يقيم بمحافظة الإسكندرية، ويمارس نشاطاً احتياليا في مجال النصب على المواطنين بالاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها في مجال تجارة الماشية، ما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 7,5 مليون جنيه وتوقف عن سداد أصل المبالغ والأرباح المتفق عليها كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا ببلاغات أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بممارسته النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.