حجز الشهر العقارى بالإسكندرية.. الخطوات والشروط والمزايا

يبحث المواطنون في الإسكندرية، خلال الساعات الماضية عن طريقة حجز الشهر العقارى بالإسكندرية، وهي الخدمة التي تقدمها وزارة العدل للمواطنين عبر تطبيق إلكتروني بعنوان «أرغب في عمل توكيل»، عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد.

ويتيح التطبيق للمواطن حجز ميعاد في الشهر العقاري «أون لاين»، من خلال تحميله من المتجر الإلكتروني «Play store» على الهاتف.

وتستعرض «الوطن» خطوات حجز الشهر العقارى بالإسكندرية، بنظام الـ «أون لاين» عن طريق تطبيق الهاتف المحمول، والذي يسمح بتحديد أقرب مكتب توثيق للمستخدم، ويمكن من خلاله حجز موعد مسبق لاستخراج المحررات.

خطوات حجز الشهر العقارى بـ «الإسكندرية»

- يبدأ الراغب في حجز الشهر العقارى بالإسكندرية في عملية تحميل تطبيق «أرغب في عمل توكيل» الخاص بوزارة العدل من Play Store عبر الهواتف الذكية، والذي يهدف للحد من الازدحام في ظل تفشي فيروس كورونا.

- إدخال الرقم القومي الخاص بالمستخدم ونوع المحرر.

- تحديد يوم وميعاد الحجز ثم الضغط على التأكيد على البيانات المدخلة.

شروط حجز الشهر العقارى بالإسكندرية

- بعد مراجعة البيانات المُدخلة وتأكيدها لحجز الشهر العقارى بالإسكندرية، تظهر أمام القائم بالعملية بياناته التي قام بإدخالها وعدد الحاجزين معه في نفس اليوم، للضغط على «موافق».

- ينبه التطبيق أنّه في حالة عدم الحضور في الموعد المحدد يتم إلغاء الحجز، كما يشترط أن يكون الحاجز أحد أطراف المعاملة فيما عدا ذلك يتم إلغاء الحجز أيضًا.

مميزات التطبيق

حجز الشهر العقارى بالإسكندرية عبر التطبيق الإلكتروني يوفر مزايا كبرى للموكل، حيث يضم التطبيق أيضًا قوائم وخرائط لمكاتب التوثيق المميكنة التي تتيح تحديد أقرب فرع عن طريق نظام تحديد المواقع «GPS».

كما يعرض التطبيق الأسئلة المتعلقة بكثافة الحضور داخل مكاتب التوثيق المدرجة على التطبيق بناءً على بيانات مؤكدة وفقًا للحاجزين مسبقًا على التطبيق.

وكان الموقع الرسمي لوزارة العدل أوضح رقم الشكاوى الواردة من مكاتب الإسكندرية، وهو: 01555887722، على أن يتم التعامل معه ومتابعته بصفة مستمرة.