ضبط لص «دواسات العربيات» في النزهة.. والقبض على «عصابة الشاكوش» بالمرج

أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة لمكافحة ذلك النشاط الإجرامى خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-

ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) حال إستقلاله إحدى السيارات "بدون لوحات معدنية" بدائرة قسم شرطة النزهة وبحوزته (طبنجة صوت – 14 دواسة لأنواع سيارات مختلفة – متعلقات شخصية) ، وبمواجهته إعترف بسرقة المضبوطات من سيارات مختلفة ، كما أضاف بإرتكاب واقعة سرقة (عدد 2 دواسة ) من داخل إحدى السيارات بأسلوب "كسر الزجاج".

ضبط (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بمحافظة كفر الشيخ) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة وبحوزتهما (شاكوش) ، وذلك لقيامهما بسرقة (بعض المشغولات الذهبية – متعلقات شخصية – هاتف محمول ) من داخل مسكن (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) بأسلوب "كسر الكالون" .. كما أمكن ضبط عميلهما "سيئ النية" (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ) وبحوزته (الهاتف المحمول المستولى عليه) وبمواجهته أقر بشرائه من المتهمان وعلمه بأنه من متحصلات واقعة سرقة وبمواجهة المتهمان بأقوال الأخير أيدها وإعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما ، كما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.