ضبط مسجل خطر بتهمة سرقة الدراجات النارية بأسلوب «قطع الأسلاك» في النزهة

تمكّنت وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، حال استقلاله دراجة نارية دون ترخيص.

اعترافات المتهم

وبمواجهته اعترف بسرقتها من أمام عقار كائن بدائرة القسم بأسلوب قطع الأسلاك، وبتطوير مناقشته أقرّ بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الدراجات النارية بذات الأسلوب، وارتكابه 3 وقائع أخرى، كما تمّ بإرشاده ضبط الدراجات النارية المستولى عليها، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.