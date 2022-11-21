ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة ألواح شمسية بالواحات.. قيمتها مليون ونصف جنيه

تمكن رجال الشرطة من إلقاء القبض على تشكيل عصابي لقيامهم بسرقة 150 لوح طاقة شمسية من إحدى الشركات تقدر قيمتهم بحوالى مليون جنيه و500 ألف، وجرى اقتيادهم إلى قسم الشرطة، وإخطار اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.

تفاصيل الواقعة

ورد إخطار إلى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من قسم شرطة الواحات يفيد ورود بلاغ من محامي 38 سنة، وكيلا عن إحدى الشركات يفيد سرقة 150 لوح طاقة شمسية خاصة ببئر قيمتهم بحوالي مليون و 500 ألف جنية بطريق الواحات.

وجرى تشكيل فريق بحث و حصر وفحص خطوط السير وباستخدام التقنيات الحديثة، جرى التوصل إلى أن مرتكبي الواقعة خفير 29 سنة، وعاطل 24 سنة، وسائق 35 سنة، وعاطل 25 سنة، وعامل 22 سنة، وعامل 23 سنة.

وعقب تقنين الإجراءات قام رجال الشرطة بضبطهم واقتيادهم إلى قسم الشرطة، كما أنهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي يتزعمه الأول حيث يقوم الخامس والسادس بإرشادهم عن أماكن المزارع ويقوم الأول وباقي المتهمين بالسرقة.

واعترف المتهمان أنهم فى يوم الواقعة توجهوا بسيارتين خاصة بهم، وعقب ذلك استعانوا بسيارتين «جامبو» من الطريق لتحميل المسروقات، وجرى ضبط السيارتين، كما أرشدوا عن جميع المسروقات.